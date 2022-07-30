Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı

30.07.2022 19:03
Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde besi damında çıkan yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde besi damında çıkan yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan kişi ağır yaralandı.

Taraşçı Mahallesi'nde Abdullah Ustaoğlu'na (66) ait besi damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen Ustaoğlu, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, su tankerleri ve arazöz sevk edildi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ustaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, çok sayıda saman balyasının yandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Taraşçı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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