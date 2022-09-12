Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

12.09.2022 18:42
Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Seydişehir Akçay Deresi düzenleme çalışmaları sırasında demir korkulukların monte edilmesinde kullanılan kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar Yeni Cami Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Mehmet Görür'e ait bahçede yangına neden oldu.

Kıvılcımın kuru otları tutuşturmasıyla yangın bahçede bulunan ceviz ve kavak ağaçlarına sıçradı.

Bahçe sahibi Görür'ün durumu yetkililere haber vermesi üzere olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiyesi Daire Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Bazı ceviz ve kavak ağaçları yangın nedeniyle zarar gördü.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Yeni Cami, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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