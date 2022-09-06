Konya'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

06.09.2022 22:36
Konya'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı ve kuvvetli rüzgar sonrası ilçeye bağlı Ufacık Mahallesi'nde 2 ev ile 1 ahırın çatısı uçtu, ağaçlar ise kökleri ile birlikte yerinden söküldü. Çatıları uçan evlerin ve ahırın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir vatandaş zarar görmezken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Köy sakinlerinden Durmuş Şimşek bir anda ne olduğunu anlamadıklarını söyleyerek, "Hava kapalı olunca yağmur yağmasını bekliyorduk ama bir anda yağmurla birlikte çok kötü rüzgar başladı. Bulutlar sanki rüzgarla birlikte üzerimize indi, aynı haberlerde izlediğimiz kasırga gibi. O rüzgar mahallemizdeki iki evin çatısı ve bir ahırın çatısını uçurdu, Allah beterinden korusun" dedi. - KONYA

YORUMLAR
500
Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Yeniden Yargıtay'a gönderildi Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Yeniden Yargıtay'a gönderildi Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:38 Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi
20:15 İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 22:43:09. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement