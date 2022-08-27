Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ortak yapılan çalışmada, İ.K. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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