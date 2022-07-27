Seydişehir Belediyesinin hayvan barınağında görevli bir personel tarafından alınan ve belediye veterinerine götürülen leylek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de yaralı leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

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