Kaza, akşam saatlerinde Şehit Yaşar Kocabaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 K 4771 plakalı Fiat marka hafif ticari araç E.A.'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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