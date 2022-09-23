Seydişehir'de kotaların 4 bin dekar olduğunu aktaran Korkmaz, "İlçemizde haşhaş ekimi için başvurularımız başladı. Mahalle muhtarlarıyla ve çiftçilerle başvuru için gerekli işlemler hakkında bilgi verildi. Haşhaş alımını da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yapacak."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de haşhaş ekimi toplantısı yapıldı - Son Dakika

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