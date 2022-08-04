Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

04.08.2022 08:47
Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ö.Ç.'nin Seyitharun Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada bahçe serasında ekili vaziyette farklı boyutlarda 27 kök Hint keneviri bitkisi ve 3 farklı poşette kurutulmuş vaziyette toplamda 223 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan göz altına alındı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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