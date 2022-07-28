Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, ana arter caddeler üzerinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak evrak kontrolü, yolcu kapasitesi durumu ve dolmuş içindeki kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetleme yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir, Hisarcık, Zabıta, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.