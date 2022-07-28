Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi - Son Dakika
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Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi

28.07.2022 12:56
Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri ile Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri dolmuşları denetledi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri ile Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri dolmuşları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, ana arter caddeler üzerinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak evrak kontrolü, yolcu kapasitesi durumu ve dolmuş içindeki kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetleme yaptı.

Kurallara aykırı davranan araç sürücüleri ve yolcular bu konularda uyarıldı.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de dolmuşlar denetlendi - Son Dakika

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