Kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Beyşehir Karayolunun 2. kilometresi Organize Sanayi civarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.K. idaresindeki 42 K 0532 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ü. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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