Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı

04.08.2022 08:45
Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Can Ahmet Kaynak (19) idaresindeki 42 K 0532 plakalı otomobil Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazada araç sürücü Kaynak ile araçta bulunan Mahmut Ülgen (22) yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan Kaynak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Konya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Konya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Seydişehir, Can Ahmet, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:37 Enflasyonu kendisinin düşürdüğünü iddia eden Ali Babacan: Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz
12:28 Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor
12:11 Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti
12:04 Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı
11:54 Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun
11:50 Ertem Şener, özdeşleştiği program Beyaz Futbol'a geri döndü
11:46 Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı
11:45 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu
11:40 Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
11:29 Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 12:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement