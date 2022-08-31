Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

31.08.2022 11:28
Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Yeşil (39) idaresindeki 06 PTG 43 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seydişehir Konya yolu Kozlu Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Güler Aslan (65), Hediye Yeşil (38), Efe Yeşil (14), Umut Ege Yeşil (4) yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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