Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

02.08.2022 01:15
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Umut Sayhan (29) yönetimindeki 20 AK 414 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda Görkem Türkmen idaresindeki 33 TZ 733 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, şoförler Sayhan ve Türkmen ile Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın
Kaynak: AA

Seydişehir, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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