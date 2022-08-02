Kazada, şoförler Sayhan ve Türkmen ile Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.