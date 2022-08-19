Hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı - Son Dakika
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Hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı

19.08.2022 18:53
Hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası motosiklet alev alırken, vatandaşların yanan motorun yanından yaralıyı kurtarması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi Seyitharun Bulvarı Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 42 ZU 198 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki 42 SA 984 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet ise alev aldı. Yaralı, kazayı gören vatandaşlar tarafından motosikletin yanından uzaklaştırılırken, devriye görevinde kazayı gören polis ekibi ise yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yanan motosikleti söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tetkiklerinin ardından yaralı Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan, kaza yaparak yanmaya başlayan motosikletin yanından yaralı sürücü M.D.'nin vatandaşlar tarafından uzaklaştırılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların yanan motosikletin yanında bulunan yaralıyı kollarından ve bacaklarından tutarak kaldırıma doğru götürmesi yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı - Son Dakika
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