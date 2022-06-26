Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

26.06.2022 12:18
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuğulu Park haricindeki ormanlık alanlara giriş çıkışlar ile bu alanlarda piknik yapmak, ateş yakmak ve ilçe genelinde havai fişek atmak yasaklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuğulu Park haricindeki ormanlık alanlara giriş çıkışlar ile bu alanlarda piknik yapmak, ateş yakmak ve ilçe genelinde havai fişek atmak yasaklandı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında yapılan İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun toplantısında orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındı.

Kaymakam Pişkin, toplantı sonrası konuya ilişkin açıklamasında, orman yangınlarının ardından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "orman yangınları" konulu genelgesi çerçevesinde toplandıklarını söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele için bazı kararlar aldıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde tüm ormanlık alanlarda piknik ateşi, mangal, semaver ve benzeri şeylerin yakılmasının yasaklanmasına, sadece Kuğulu Park mesire alanında mangal, semaver yakılmasına izin verilmesine, ormanlık alanlara gezi, piknik ve benzeri amaçlarla giriş çıkışların yasaklanmasına, tüm ilçemizde kontrollü veya kontrolsüz anız yakılmasının yasaklanmasına, tüm ilçemiz genelinde havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetle davranmalarını ve kurallara uymalarını önemle rica ediyorum."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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