Konya'nın Seydişehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
İlçe merkezinde sağanak etkili olurken, Kuğulu Tabiat Parkı dolu nedeniyle beyaza büründü.
Sağanak aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA
Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Konya'da dolu etkili oldu - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.