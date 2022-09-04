Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı - Son Dakika
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Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

04.09.2022 13:45
Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde rahatsızlanan sürücü, aracın ağaca çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde rahatsızlanan sürücü, aracın ağaca çarpması sonucu yaralandı.

42 ALK 117 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, İncesu Mahallesi girişinde bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.Y, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı - Son Dakika
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