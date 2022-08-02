Seyir halindeki otomobilde yangın - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilde yangın

02.08.2022 17:26

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaf tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaf tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Yangın, Hacıseyitali Mahallesi Arasta Çarşısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 MA 7310 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracını durdurarak yanındaki arkadaşıyla birlikte aşağıya indi. Bu sırada aracın ön bölümünden bir anda alevler yükseldi. Otomobilin motor kısmındaki yangın, çarşıdaki esnafın yangın tüpüyle müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü. LGP'li olan aracın zamanında söndürülmesi ortaya çıkabilecek bir facianın da önüne geçmiş oldu. Otomobildeki yangın, çarşıda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilde yangın - Son Dakika
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