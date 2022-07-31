Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Antalya'ya yük taşıyan İbrahim Bilsin yönetimindeki 07 DDP 07 plakalı tır, Konya'nın Seydişehir İlçesi Karabulak Kavşağı Yeni Oto Sanayi'si girişine geldiği sırada dorsesinde yangın çıktı.
Tırın alev aldığını gören sürücü hemen aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın hızla söndürülürken, araçta hasar oluştu.
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