Kaynak: AA

Açık Öğretim Lisesi, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.