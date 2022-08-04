Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 8 kişiyi tespit eden ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 1'ine tehdit, 3'üne de resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan düzensiz göçmeler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Afganistan, Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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