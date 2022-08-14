Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

14.08.2022 09:48
Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde durdurulan bir araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde durdurulan bir araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde F.U. idaresindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 25 gr metamfetamin, 50 gr sentetik kannabinoid, 56 adet extacy hap, 15 adet Regapen sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü F.U., uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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