Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde F.U. idaresindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 25 gr metamfetamin, 50 gr sentetik kannabinoid, 56 adet extacy hap, 15 adet Regapen sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü F.U., uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

Seydişehir, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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