Konya'nın ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Konya'nın ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 14:16
Konya'nın ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Konya'nın Seyrişehir, Kadınhanı, Beyşehir ve Kulu ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Konya'nın Seyrişehir, Kadınhanı, Beyşehir ve Kulu ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gevrekli Şehit Mehmet Altunbağ İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Tutal, "Asla pes etmeyin hedefinizi belirleyin ve hedefinize koşun. Sizler bu toplumun geleceğisiniz. Çalışıp başarılı olmak, bu milleti, bu ülkeyi daha ileri taşımak sizlerin elinde." dedi.

Tutal, programın sonunda öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Beyşehir

Beyşehir Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, şube ve okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler ve bir grup öğrenci ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kulu

Kulu'da 60 okulda 7 bin 600 öğrenci, eğitim ve öğretim yılına başladı. Kırsal mahallelerden 1100 öğrencinin okul servisleriyle taşınacağı ve yemek servisinde bulunacağı öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, geleceğin teminatı çocukları korumaya yönelik her türlü tedbirin alındığını ve okullarda çalışmaların yapıldığını belirterek, "2022-2023 eğitim öğretim yılının çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınhanı

Kadınhanı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Kaynak: AA

Kadınhanı, Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'nın ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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