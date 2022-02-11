Konya'nın sürdürülebilir kentsel hareketlilik planını hazırlanıyor

Şehrin yarınları adına sürdürülebilir ulaşım çalışmalarının bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesi için Avrupa Birliği Hibesi ve Dünya Bankası yürütücülüğünde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı" kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya; Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi koordinatörlüğünde; daire başkanlıkları, şehirde faaliyet gösteren sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcileri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

"Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı" kapsamında yapılan anket çalışmaları sonuçlarına göre belirlenen güçlü ve zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin doğrulanması için düzenlenen çalıştay iki oturumda yapıldı. İlk oturum; Çevre ve İklim Değişikliği, Ekonomi, Sosyal, Mekânsal Planlama, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kurumsal Kapasite konu başlıklarında yapıldı. Ulaşım odaklı olan ikinci oturumda ise paydaşlar; Yaya, Mikromobilite, Toplu Taşıma, Özel Araç başlıklarıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalıştay, katılımcı görüşlerinin alınması ve projenin sonraki adımları hakkında yapılan bilgilendirmelerle ile tamamlandı.

Geçtiğimiz aylarda çalışmaları başlatılan "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı" kapsamında Konya'da yaşayanların gereksinimlerini karşılamak adına vatandaşlara konuyla ilgili sorular soruldu ve sorunlar dinlenerek saha gözlemleri yapıldı. Toplanan veriler sonucunda şehirde sürdürülebilir hareketliliğin çevresel, ekonomik, sosyal ve mekânsal boyutlarına katkı sağlayan ve teknik açıdan belediyenin yüksek performans gösterdiği güçlü yönler ile sürdürülebilirliği etkileyebilecek zayıf yönler belirlendi. Ayrıca, sürdürülebilir kentsel hareketliliğe avantaj sağlaması beklenen fırsatlar ile olumsuz etkileri olan tehditler tespit edildi. Toplanan verilerden elde edilen sonuçlar katılımcılarla birlikte değerlendirilerek, çalıştayda Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı hazırlanırken kentlinin ve paydaşların her aşamada fikirlerine yer verileceği ve planın bu doğrultuda çalışmalarının devam edileceği katılımcılarla paylaşıldı.