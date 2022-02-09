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Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi

09.02.2022 17:36
Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi

Konya'nın tanınan din alimlerinden hayatını kaybeden Seyda Muhammed Konyevi son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın tanınan din alimlerinden hayatını kaybeden Seyda Muhammed Konyevi son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden Seyda Muhammed Konyevi için uzun yıllardır yaşadığı Konya'daki Reyhani Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Konyevi'nin hastaneden alınan naaşı, belediyeye ait cenaze aracı ile mahalle camisine getirildi.

Burada öğle namazına müteakip, oğlu Feyzullah Konyevi tarafından kıldırılan cenaze namazı ardından Konyevi'nin cenazesi mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

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Seyda Muhammed Konyevi, İstanbul, Cenaze, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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