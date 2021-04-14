KONYA'NIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ BAMYA ÇORBASI - Son Dakika

SELÇUKLU saraylarındaki sultan sofralarında yerini alan Konya'nın asırlık lezzeti bamya çorbası, coğrafi işaret tescili aldı. Konya mutfağının olmazsa olmazı bamya çorbası, düğün ve davet yemeklerinde misafirlere sunuluyor. Amasya'da üretilen çiçek bamya, Konya'da çorba olarak sofralara geliyor. Kuzu etiyle yapılan bamya çorbası yerli ve yabancı turistlerden de beğeni topluyor.,

Konya'nın Selçuklu saraylarına dayanan mutfak kültüründe bamya çorbası ilk sıralarda yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmasıyla bamya çorbası coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Asırlık lezzet bamya çorbasının ana maddesi çiçek bamya Amasya'da yetişiyor. Toplanması zor ve zahmetli olan çiçek bamyanın kilosu 200 liraya satılıyor. Amasya'da yetişip, Konya'ya has bir yemek halini alan bamya çorbası, genellikle özel davet ve düğünlerde servis ediliyor. Kuzu etiyle pişirilen bamya çorbasının, ekşi bir tada sahip olmasın nedeniyle iştah açıcı özelliği de bulunuyor.

'İÇEN BİR DAHA İÇMEK İSTİYOR'

Bamya çorbasının yapılışını anlatan 20 yıldır Konya mutfağı aşçısı Mehmet Ali Zercü (42), "Bamya çorbası, çiçek bamyadan yapılır. Bamya çorbasında kuzu eti kullanıyoruz. Kuzunun ön kolundan alınan etleri çorbamıza katıyoruz. Biraz da kuzunun kendi yağından kullanıyoruz. Soğan, salça ve limon tuzu kullanıyoruz. Bamyayı aldıktan sonra önce üzerindeki tüyleri ütüp, bamyanın saplarını kesiyoruz. Limon tuzu olan suyun içerisinde haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra dinlendirip, sosunu hazırlıyoruz. Sosunda ise kuzu eti, soğan, salça ve kuzunun kemik suyunu ilave ediyoruz. Bamya çorbası yerli ve yabancı turistler tarafından büyük beğeni alıyor. Bamya çorbasını içen, bir daha içmek istiyor. Bamya çorbası sindirim sistemini de kolaylaştırıyor. Biraz da ekşi bir tadı olunca iştah açıyor. Yabancı turistler, bamya çorbasını içtikten sonra bizi çağırıp alkışlıyorlar" dedi.

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