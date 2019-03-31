Konya'nın Yalıhüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Koçer kazandı.
Konya
'nın Yalıhüyük
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hasan Koçer
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Koçer 499, İYİ Parti
adayı Şenaydın Doğan
361, BBP
adayı Memiş Soylu
354 oy aldı.
Koçer'in öz geçmişi -
Hasan Koçer, 1963 yılında Yalıhüyük ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Taşkent
'te tamamlayan Koçer, 1983 yılında çalışma hayatına girdi. 1990 yılında Yalıhüyük Belediyesinde çeşitli birimlerde müdürlük yaptı.
2014 yerel seçimlerinde Yalıhüyük Belediye Başkanı seçilen Koçer, evli ve üç çocuk babasıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA
Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı