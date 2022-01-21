Konya'nın yaşayan tek tahta kaşık ustası - Son Dakika

Konya'nın yaşayan tek tahta kaşık ustası

Dedesinden öğrendiği kaşıkçılığı yaklaşık 50 yıldır devam ettiren, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü alan Mustafa Sami Onay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret ediyor

KONYA - Konya'nın yaşayan tek tahta kaşık ustası Mustafa Sami Onay, dedesinden öğrendiği işini yaklaşık 50 yıldır gayretle sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü alan Onay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için büyük hayret gösterdiğini söyledi.

Küçük yaşlarda babasını kaybettikten sonra 1977 yılında tahta kaşık işine başlayan Konya'nın yaşayan tek tahta kaşık ustası 62 yaşındaki Mustafa Sami Onay, yaklaşık 50 yıldır babasından kalan mesleğini devam ettiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini severek yapan Mustafa Sami Onay, geleneksel sanatın kaybolmaması adına mücadele ediyor.

"Zımpara tozu, ahşap kokusu, keser sesiyle büyüdük"

Konya'da dört kuşaktır kaşıkçı olduklarını anlatan Mustafa Sami Onay, "Konya ve köyümüzde de lakabımız 'Kaşıkçılar.' Babam, dedem, dedemin babası ve amcalarım hepsi kaşıkçılık yapmış. Yani kaşıkçılar ailesinin bir ferdi olarak aşağı yukarı 13-15 yaşlarımızdan beri zımpara tozu, ahşap kokusuyla, keser sesiyle büyüdük. Şuanda ise yaklaşık 50 yıllık bir kaşıkçılık geçmişim var. İlk dönemlerde tabii ki zorlandık. Ama eleman yetiştirmenin ve çırak yetiştirmenin usulünü çok iyi bilen dedem... Özelikle zımpara ile talaşları toplayarak biz bu mesleğe başladık. O dönemlerde çocukluk olunca, zor olduğunun bile farkında olmadım" dedi.

"Bu mesleğin aktarılması için o kadar çok gayret ediyorum ki"

Mesleğinin gençlere aktarılması için verdiği mücadeleden bahseden tahta kaşık ustası Mustafa Sami Onay, "Mesleğin aktarılması adına Konya'da etrafımızda orman olmamasına rağmen Konya kaşıkçılığının meşhur olması meselesi var. Kendi adıma söylüyorum bu mesleğin aktarılması için o kadar çok gayret ediyorum ki. Anasınıfı öğrencileri de dahil olmak üzere üniversitelerdeki öğrencilerle gayret ediyoruz. Ancak zamanın ekonomik şartlarında getirisi olmadığından dolayı mesleğe çok sıcak bakan yok. Ben de bu kaşıkçılığı meslek olarak görmelerini istemiyorum. Şöyle ki ana meslekleri olsun, kollarında altın bilezikleri olsun. Bu mesleği de dünyevi ve uhrevi durumlarının deşarj konusunda, ocak sanatları dediğimiz sanatlardan bir tanesi olan kaşıkçılığın da öğrenilmesi ve aktarılması için gayret içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ödülümüzü Konya ve ülkemiz adına aldık"

Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Onay, "Yerelde ve ulusalda 86 adet ödülüm olmasına rağmen hayatımın taçlandırılmış son hali Cumhurbaşkanımızdan almış olduğum UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü bize layık görülmüş, 4 yıllık bir araştırma sonucunda bizleri layık görmüşler. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İki gün bizi misafir ettiler Ankara'da, sonra ödülümüzü aldık. Ancak bu ödülümüzü Konya ve ülkemiz adına aldık. Bunda bir gayret ve başarımız olduysa elhamdülillah" diye konuştu.