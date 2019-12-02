Son Dakika Haberleri: Konya'nın yaylaları kar yağışı ile beyaza büründü
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Konya'nın yaylaları kar yağışı ile beyaza büründü

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, yaylalar adeta beyaza büründü.

Konya'nın yaylaları kar yağışı ile beyaza büründü, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, yaylalar adeta beyaza büründü.

Beyşehir ilçe genelinde iki gündür etkili olan yağmur aralıklarla devam ederken, yağış ilçenin yaylaları ve yüksek kesimlerine kar olarak düştü.

İlçeye bağlı Doğanbey ve Damlapınar mahallelerine bağlı yaylalar ile dağlık alanlar, kar yağışının ardından bembeyaz oldu.

Yaylalar ile dağlık kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yaylalarda açık alanlarda otlayan küçükbaş hayvan sürülerinin ise yağışların ardından kapalı alanlarına alındığı kaydedildi.

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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