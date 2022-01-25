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Konya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu - Son Dakika

Konya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

25.01.2022 16:17
Konya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Konya'nın Toros Dağları üzerine kurulu ilçesi Hadim'de hafta sonundan bu yana aralıklarla etkili olan yoğun kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi bulurken, vatandaşları sevindirdi.

Konya'nın Toros Dağları üzerine kurulu ilçesi Hadim'de hafta sonundan bu yana aralıklarla etkili olan yoğun kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi bulurken, vatandaşları sevindirdi.

İlçede 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hadim Belediyesi ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için iş makineleri ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Elektrik telleri üzerinde biriken karlar da ekipler tarafından temizleniyor.

"ÇOK BEREKETLİ BİR KIŞ"

İlçe sakinlerinden Mehmet Ateş bereketli bir yıl yaşadıklarını söyledi. Kurak bir yaz geçirdiklerini belirten Ateş, "Torosların üzerindeki 1500 rakımlı kiraz diyarı Hadim ilçemizin 2022 yılındaki en bereketli günlerinden birini yaşıyoruz. Halkımız bugünleri çok bekledi. Kar yağışını çok istiyorduk. Kurak bir yaz geçirdik. Çok bereketli bir kış. Sağolsun belediyemiz ilçemizdeki kar temizleme çalışmasını dört defa yaptı, dört defa ilçemizdeki yollar temizlendi. Yine yağacak yine temizleyeceğiz. İnşallah bereketli, güzel bir yıl olacak" dedi.

"BARAJLARI TAŞIRACAK ŞEKİLDE KAR YAĞDI"

İlçe sakinlerinden Ali Aydoğdu ise kar yağışına çok sevindiğini ifade ederek, "Elhamdülillah memleketimizde çok süper bir kış var. Türkiye'nin genelinde kış var ama Hadim rakım olarak yüksek bir bölge olduğu için müthiş kar yağışı var. Rabbim bereketini daim eylesin, sonunu hayreylesin. Güzel bir kış oluyor. Ben de dükkanımın önünü temizliyorum. Esnaflar açısından sıkıntılı bir süreç ama yapacak bir şey yok, bu da lazım, karsız olmaz. Su bakımından kiraz bahçelerimize çok güzel katkısı olacak. Şehir merkezine yağan kar 1 metreyi bulmuştur. Tabii dün bir çarşı temizliği yapıldı, bugünkü yağan kar bile 50 santimetre olmuştur. Bu yıl 4 kere falan kar yağdı. Bu da yükseklerde, yaylalarda 1 buçuk metreyi rahat bulmuştur. Barajları taşıracak şekilde kar yağdı" şeklinde konuştu.

(Fatime Özağır Bilgili/ İHA)

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Hisarcık, Hadim, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu - Son Dakika
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