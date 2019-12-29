Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Konya şehir merkezinin yüksek kesimlerde yer alan mahallelerine kar yağdı.

Konya şehir merkezinin yüksek kesimlerde yer alan mahallelerine kar yağdı.

Kent genelinde gece boyunca etkili olan sağanağın ardından, 1500 metre rakımda bulunan Belenbaşı Mevkisi ile Ulu Muhsine Mahallesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Karayolları ve belediye ekipleri, bölgede karla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezinden görülen dağların zirveleri ile yüksek kesimlerdeki kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Karapınar ilçesinde ise gece etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı vatandaşlara zorluklar yaşatırken, çocuklar da kardan adam yaparak bu anların keyfini çıkardı.

Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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