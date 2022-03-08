Konya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Konya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

08.03.2022 15:09
Konya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim ilçesi Mernek Yaylası'nda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim ilçesi Mernek Yaylası'nda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede bereketli bir mevsimin yaşandığını söyledi.

Orta Torosların önemli kiraz üretim merkezlerinden olan 2000 rakımlı Mernek Yaylası'nda da karın etkili olduğunu aktaran Hadimoğlu, "Bu yağışlar hem Konya Ovası'nı besleyen barajları doldurdu, hem de kendi ilçemizde bulunan sulamada kullandığımız göletleri doldurdu. Kar ve yol açma çalışmalarında destek veren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mernek Mahalle Muhtarı Abdullah Arıcı da yol açma çalışmalarının üç gündür devam ettiğini bildirdi.

Kiraz ağaçlarının bakımı ve kar nedeniyle göçen çatıların onarımını yapmak için belediyeye müracaat ettiklerini anlatan Arıcı, "Sağ olsun kırmadılar. Geldiler, yolumuzu açmaya başladılar. Bundan sonra vatandaşlarımız da gelip bahçesinde bakımlarını ve evlerin çatılarını onarabilirler." dedi.

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Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Hadimioğlu, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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