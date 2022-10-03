Ankara'dan Yunak istikametine giden Ali Bolat idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, dün Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Şemsettin Murat Kaya 'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpışmış, Şemsettin Murat Kaya, Bayram Kaya ve Zehra Kaya ile Ragibe Harmancı ve Zübeyde Harmancı yaşamlarını yitirmişti.

Sürücü Şemsettin Murat Kaya ile babası Bayram Kaya ve eşi Zehra Kaya da Hasan Paşa İmaret Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi - Son Dakika

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