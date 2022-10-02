Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

02.10.2022 11:46
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yunak istikametine giden A.B. idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K'nin kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Yunak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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