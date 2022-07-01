Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu

01.07.2022 16:30
Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu

Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesine bağlı Hacıömeroğlu Mahallesinde öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmur bir süre sele neden oldu. Mahallenin büyük bir bölümünü kaplayan sel nedeniyle araçlar sürücüleri zor anlar yaşadı. Can kaybının yaşanmadığı sel nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken, ekili araziler de zarar gördü. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika
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