KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin

Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirginKONYA'nın Karapınar ilçesinde 3 gün önce tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 3 gün önce tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa 20 metre uzaklıkta oturan Adem Ekmekçi, "Dün çok kötü bir şekilde çöktü. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü obruklar evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi? dedi.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Ekmekçi Yaylası'nda ise yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki obruk izleri geçen yıldan fark edildi. Geçtiğimiz 29 Ağustos günü çatlakların oluşmasıyla, belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

'ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY'

Zeminin bir anda kaydığına şahit olan yaylada yayla sakinlerinden Adem Ekmekçi, 'Burada zaten obruklar vardı. Ancak artık köylerde oluşmaya başladı. 29 Ağustos günü yolda çatlaklar oluştu. Dün de çok kötü bir şekilde çöktü. Buralarda önlem alınmasını istiyoruz artık. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekildi obruk oluştu endişeliyz. Zeminin bir anda kaydığını gördük çok korkunç bir şey İyi ki evlere denk gelmedi.' dedi.

'AİLELERE VE ÇOCUKLARA TEDİRGİNLİK VERİYOR'

Obruklar oluştukça tedirginliğin arttığını söyleyen Zeki Yapar, "Önceki gün çatlaklar oluşmuştu. Dün buraya geldiğimizde çökmüş olduğunu gördük. Tedirgin oluyoruz. Bu çevre devamlı çöküyor. Evlerin arasında olmaya başladı. Bu da ailelere çocuklara tedirginlik veriyor. Bu bizi korkutuyor. Bugün buradaysa yarın başka yerde oluyor? diye konuştu.

'BÖYLE BİR YERDE KİM OTURMAK İSTER'

Bölgede yaşayan vatandaşların, can tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Erol Karakaya şöyle dedi:

"Karapınar için endişeleniyoruz. Devamlı obruklarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Evlere mesafesi çok yakın. Karapınar'ımız için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımız da canından korkuyor. Böyle bir yerde kim oturmak ister."

KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin

Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Anılarını anlatan Gonca Vuslateri gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
00:13
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor         
23:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu         
23:42
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
23:02
Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor         
22:43
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor         
20:31
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı         
20:22
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural         
20:17
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları         
19:31
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu         
17:31
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı         
17:15
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada         
17:10
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar         
16:25
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
16:05
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı         
15:47
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi         
15:09
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş         
14:38
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu         
14:29
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı         
12:55
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı         
12:37
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 10:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei