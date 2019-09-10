Son Dakika Haberleri: Konya öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçti
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Konya öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçti

1 saat önce

Öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçtiKonya'nın Meram ilçesinde şerit ihlali yapan ve kırmızı ışıkta geçen öğrenci servisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçti

Konya'nın Meram ilçesinde şerit ihlali yapan ve kırmızı ışıkta geçen öğrenci servisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntüler, Meram ilçesi Alakova Caddesi üzerinde kaydedildi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servisi sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlara aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı, ardından da kırımzı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de öğrencilerin hayatını tehlikeye atarken bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Konya öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçti

Konya, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
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