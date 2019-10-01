Son Dakika Haberleri: Konya ölümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılar
Son Dakika Güncel Haber

Konya ölümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılar

42 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, virajda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü Fevzi Ünal'ın (56) yaşamını yitirmesinin ardından yakınları ve mahalleli, yolu kapatıp eylem yaptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, virajda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü Fevzi Ünal'ın (56) yaşamını yitirmesinin ardından yakınları ve mahalleli, yolu kapatıp eylem yaptı. Virajın genişletilmesi ve araçların hızlı geçişinin önlenmesi için çalışma yapılmasını isteyen grup, jandarma ekiplerinin ikna konuşmasıyla yolu tekrar ulaşıma açtı.

Karacadağ Mahallesi'nde oturan Fevzi Ünal, dün saat 03.30 sıralarında, Kulu-Karacadağ yolundaki virajda, yönetimindeki 42 M 4394 plakalı kamyonla Serdal Taş'ın (24) kullandığı 42 ADC 560 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada Ünal, yaşamını yitirirken, Taş ise yaralandı. Serdal Taş, sağlık görevlilerince ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Fevzi Ünal'ın yaşamını yitirmesinin ardından akşam saatlerinde yakınları ve mahalleliden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, yolu kapatıp eylem yaptı. Muhtar Osman Akyüz, mahalleden geçen yoldan kamyon ve TIR'larla sürekli kum ocağından malzeme taşındığını belirterek, virajın dar olması nedeniyle sık sık ölümlü kazaların meydana geldiğini söyledi. Son 3 yıldaki kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Akyüz, virajın genişletilmesi ve araçların hızının engellemesi yönünde önlem alınması için gerekli yerlere müracaat ettiğini; ancak şu ana kadar sonuç alamadığını söyledi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, Fevzi Ünal'ın yakınları ve mahalle halkını ikna etmesi üzerine yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Konya ölümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılar

Jandarma, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı MHP Lideri Bahçeli, TBMM açılışına sağlık gerekçesi nedeniyle katılamayacak Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı çeken Fitch, yıl sonu dolar beklentisini 6 TL olarak duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 12:51:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya ölümlü kazanın ardından virajın genişletilmesi için yolu kapattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]