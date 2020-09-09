Konya OSB'de 12 bin yeni istihdam sağlayacak 143 parselin tahsisi tamamlandı - Son Dakika

Konya OSB'de 12 bin yeni istihdam sağlayacak 143 parselin tahsisi tamamlandı

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. Kısım Genişleme Alanı'nda 143 parselin tahsisinin tamamlandığı bildirildi.

Konya OSB'de 12 bin yeni istihdam sağlayacak 143 parselin tahsisi tamamlandı, System.String[]

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. Kısım Genişleme Alanı'nda 143 parselin tahsisinin tamamlandığı bildirildi.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın salgın sürecinde dahi yatırım iştahını koruduğunu belirtti.

Konya'nın, Türk sanayisinin üreten gücü haline geldiğine ve yeni sanayi yatırımlarının şehrin geleceğinde kritik rol oynayacağına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"23 milyon metrekare ile ülkenin en büyük üçüncü OSB'si olan Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanı'nda tahsise açılan tüm parseller yatırımcılara tahsis edildi. Yaklaşık 7 milyon metrekareden oluşan bölgemizin yeni genişleme alanı olan 5. kısımda, 2018 yılının eylül ayında 143 yeni parseli sanayicilerimizin yatırımları için tahsise açmıştık. Geldiğimiz noktada, ekonomik zorluklara ve pandemi sürecine rağmen bu tahsislerin tamamını gerçekleştirdik. Yatırımcılarımız burada önümüzdeki 4 yıl içinde makine, otomotiv, kimya, ana metal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapacak, 12 bin civarında yeni istihdam oluşturacaklar. İçinde bulunduğumuz küresel salgına rağmen yatırımlarıyla, üretim sevdalarıyla şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum."

2020 sonuna kadar 300 milyonluk altyapı yatırımı yapılacak

Konya OSB'deki sanayicilere uluslararası standartlarda hizmet verdiklerinin de altını çizen Kütükcü, 5. Kısım Genişleme Alanı'ndaki altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Konya OSB Bölge Müdürlüğü olarak sadece 5. Kısım Genişleme Alanı'na 2020 yılı sonuna kadar 300 milyon liraya yakın altyapı yatırımı yapacaklarını belirten Kütükcü, sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı.

Kütükcü, "Bölgede atık su şebekesi, yağmur suyu şebekesi, terfi merkezleri, elektrik şebekesi, içme suyu altyapısı, elektrik, scada, fiber altyapı hatları, doğal gaz altyapısı gibi pek çok alanda yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların bir kısmını tamamladık. Bölge Müdürlüğü olarak sadece 5. Kısım Genişleme Alanı'mıza 2020 yılı sonuna kadar yapacağımız yatırımların toplamı 300 milyon lirayı bulacak." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, Konya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya OSB'de 12 bin yeni istihdam sağlayacak 143 parselin tahsisi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

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