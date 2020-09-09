Konya OSB'de 143 parselin tahsisi tamamlandı - Son Dakika

Konya OSB'de 143 parselin tahsisi tamamlandı

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın pandemi sürecinde dahi yatırım iştahını koruduğunu ifade ederek, "Konya Organize Sanayi Bölgemizin 5. Kısım Genişleme Alanında tahsise açtığımız 143 parselin tamamını tahsis ettik.

Konya OSB'de 143 parselin tahsisi tamamlandı, System.String[]

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın pandemi sürecinde dahi yatırım iştahını koruduğunu ifade ederek, "Konya Organize Sanayi Bölgemizin 5. Kısım Genişleme Alanında tahsise açtığımız 143 parselin tamamını tahsis ettik. Tahsis alan sanayicilerimizin bölgedeki yatırımları hızla devam ediyor. İnşallah burada yapılacak fabrikalarda 12 bin yeni istihdam sağlanacak" dedi.

KSO ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın Türk sanayisinin üreten gücü haline geldiğini, yeni sanayi yatırımlarının şehrin geleceğinde kritik rol oynayacağını ifade ederek, Konya Organize Sanayi Bölgesindeki yeni tahsislerle ilgili bilgi verdi. 23 milyon metrekare ile ülkenin en büyük 3. OSB'si olan Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanında tahsise açılan tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edildiğini belirten Kütükcü, "Yaklaşık 7 milyon metrekareden oluşan bölgemizin yeni genişleme alanı olan 5. kısımda, 2018 yılının Eylül ayında 143 yeni parseli sanayicilerimizin yatırımları için tahsise açmıştık. Geldiğimiz noktada, ekonomik zorluklara ve pandemi sürecine rağmen bu tahsislerin tamamını gerçekleştirdik. Yatırımcılarımız burada önümüzdeki 4 yıl içinde; makine, otomotiv, kimya, ana metal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapacak, 12 bin civarında yeni istihdam oluşturacaklar. İçinde bulunduğumuz küresel salgına rağmen, yatırımlarıyla, üretim sevdalarıyla şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"2020 sonuna kadar 300 milyonluk alt yapı yatırımı yapılacak"

Açıklamasında Konya OSB'deki sanayicilere uluslararası standartlarda hizmet verdiklerinin de altını çizen Kütükcü, 5. Kısım Genişleme Alanındaki alt yapı çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Konya OSB Bölge Müdürlüğü olarak sadece 5. Kısım Genişleme Alanına 2020 yılı sonuna kadar 300 milyon liraya yakın alt yapı yatırımı yapacaklarını ifade eden Kütükcü, şunları söyledi: "Şu anda sahada çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede atıksu şebekesi, yağmur suyu şebekesi, terfi merkezleri, elektrik şebekesi, içme suyu altyapısı, elektrik, scada, fiber altyapı hatları, doğalgaz altyapısı gibi pek çok alanda yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların bir kısmını tamamladık. Bölge müdürlüğü olarak sadece 5. Kısım Genişleme Alanımıza 2020 yılı sonuna kadar yapacağımız yatırımların toplamı 300 milyon lirayı bulacak." - KONYA

Organize, Yatırım, Konya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya OSB'de 143 parselin tahsisi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Valiliği, koronavirüse karşı kentte toplu ulaşımda uygulanacak kuralların detaylarını açıkladı AVM'lerde koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlıyor! TSE, 'Güvenli Hizmet Belgesi' verecek MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye geçti Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Marmara'daki doğal gaz boru hatlarının 500 metre yakınına gemilerin demirlemesi yasaklandı Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Zaniolo'nun sakatlığı sonrası Cengiz Ünder Roma'da kalacak Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş 33 yaşındaki kadının 11 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kamerada! İnanması güç ama gerçek! İkinci el otomobil fiyatları sıfırdan daha pahalı
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol Etebo'yu G.Saray'a gitmeye Onyekuru ikna etti: Hiç düşünmeden transfer ol         
10:14
Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerine talimat verildi: Hamle gelirse gereğini yapın Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerine talimat verildi: Hamle gelirse gereğini yapın         
10:10
İstanbul'da otobüs şoförü ile öğrenci arasında 'Boş akbil' tartışması yaşandı İstanbul'da otobüs şoförü ile öğrenci arasında 'Boş akbil' tartışması yaşandı         
10:03
Sergen Yalçın forvete Mario Mandzukic'i istiyor Sergen Yalçın forvete Mario Mandzukic'i istiyor         
09:52
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Cinsel istismardan tutuklanan tarikat lideri, savcılıkta anlattıklarını mahkemede inkar etti Cinsel istismardan tutuklanan tarikat lideri, savcılıkta anlattıklarını mahkemede inkar etti         
09:31
Kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli 'sosyal mesafe' ihlalinden ceza yedi Kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli 'sosyal mesafe' ihlalinden ceza yedi         
09:19
Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor         
08:45
Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı         
08:35
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor         
08:24
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak 3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak "kurallara uyun" dedi         
07:57
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Koronavirüs salgını için Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının         
00:08
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu         
22:54
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti         
21:10
Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı         
20:29
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti         
17:06
Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü         
16:39
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 12:04:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya OSB'de 143 parselin tahsisi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei