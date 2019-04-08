Konya Osb'deki Anadolu Teknik Lisesi Öğrencileri, Duayen İsimlerle Buluştu

Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde eğitim öğrenim hayatına devam eden Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Milli Eğitim Bakanlığı Vizyon 2023 Projesi" kapsamında sanayinin ve mesleki eğitim camiasının önden gelen isimleri ile bir araya geldi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde eğitim öğrenim hayatına devam eden Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Milli Eğitim Bakanlığı Vizyon 2023 Projesi" kapsamında sanayinin ve mesleki eğitim camiasının önden gelen isimleri ile bir araya geldi.



Mesleki ve teknik eğitimde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen programın ilk etabında Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, Konya OSB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özen ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz öğrencilerle buluşarak "Mesleki Erdem ve Girişimcilik" ile ilgili tecrübelerini paylaştı.



"Önce dürüst ve güvenilir insan olun"



Programa katılan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, öğrencilere "Şartlar ne olursa olsun önce dürüst ve güvenilir insan olun. İsminiz anıldığında, bu arkadaş dürüst ve güvenilir desinler"" tavsiyesinde bulundu. Kütükcü konuşmasında hayat boyu öğrenmenin önemine de dikkat çekerek, "Öğrenmenin ne yaşı, ne de zamanı vardır. Bunun için gençlerimiz öğrencilik yıllarını en iyi şekilde değerlendirmeli. Sizler bu yıllarda çok çalışarak, araştırma yaparak, bol bol kitap okuyarak, üretime dahil olarak kendinizi geliştirmelisiniz. Çünkü biliyoruz ki, dünyada Endüstri 4.0 dönemi başladı. Yani en sade tanımı ile makineler artık akıllı bir döneme girdi. Bu makinelere akıl katacak olan da sizlersiniz" şeklinde konuştu.



"Durmadan, yorulmadan, disiplinli bir şekilde çalışmak çok önemli"



Öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaşan Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu da, gençlerin nitelikli eğitim almasının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Gençlerimize yeni teknolojilere, günün koşullarına göre mesleki eğitim-öğrenim imkanı sunmak çok önemli. Çünkü gençlerimiz ancak aldıkları bu mesleki eğitimle başarılı bir iş hayatı sürdürebilirler. Başarılı bir mesleki eğitim sonrasında sektörün ihtiyacına uygun olan donanımlarla yetişmiş, yeni ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mezun olmuş bir genç, ülke için çok büyük bir değerdir. Onun için herkesin, hepimizin ama özellikle gençlerin, durmadan, yorulmadan ve disiplinli bir şekilde çalışması çok önemli. Ben bu konuda gençlerimize güveniyorum" şeklinde konuştu.



"Yerli ve milli üretimimizi genç beyinlerle daha üst seviyeye taşıyabiliriz"



Konya OSB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özen ise, yerli ve mili üretimin önemini vurgulayarak, üretimde milliliğin genç beyinlerle daha üst seviyelere taşınabileceği vurgusu yaptı. Özen, "Fabrikalarımızda ürettiğimiz ürünleri, dünyaya daha fazla satarak ihracatımızı ve ticaret rakamlarımızı çok daha iyi yerlere taşımak zorundayız. Bunu değerli gençlerimizle birlikte, onların katkılarıyla yapabiliriz. Ben geleceğimiz olan gençlerin, ülkemizi en üst seviyelere çıkartacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Sizler bizim mesleki eğitimde gözbebeğimizsiniz"



Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da, "Bir yerlere gelebilmek için çok çaba gerekir. Geldiğiniz noktada hatalar da olacak kazançlar da olacak. Önemli olan hatalarınızdan ders çıkararak hayatınıza yön vermeniz. Sizler bizim mesleki eğitimde gözbebeğimizsiniz. Kendiniz için, aileniz için, Konya için, Türkiye için hem çalışacaksınız hem üreteceksiniz. O zaman kazançlı siz olacaksınız" dedi. - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sinan Bolat Belçika'nın En İyi Kalecisi Seçildi

Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir

Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü

Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti