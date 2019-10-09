Son Dakika Haberleri: Konya ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni
Son Dakika Güncel Konya ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni

Konya ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni

1 saat önce

Ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni.

Ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni

Konya ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
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