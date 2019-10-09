Konya ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni
1 saat önce
Ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
Ostim teknik üniversitesi 2019 2020 akademik yılı açılış töreni
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