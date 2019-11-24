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Konya otobüs şöförü direksiyon başında telefondan video izledi

6 saat önce

Otobüs şöförü direksiyon başında telefondan video izlediKONYA - Ankara arasında yolcu taşıyan bir otobüsün sürücüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken direksiyon başında WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti.

Otobüs şöförü direksiyon başında telefondan video izledi

KONYA - Ankara arasında yolcu taşıyan bir otobüsün sürücüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken direksiyon başında WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti. Bu anlar da bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, Konya-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünde kaydedildi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliylede kahvesini içti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken sürücünün yaptığı bu tahlikeli hareketler bir yolcu tarafından kayda alındı.

Konya otobüs şöförü direksiyon başında telefondan video izledi

Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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