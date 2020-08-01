KONYA Otomobil, alev topuna döndü - Son Dakika

Otomobil, alev topuna döndü

KONYA'nın Taşken ilçesinde seyir halindeki otomobil, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alev topuna döndü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, bugün Taşkent- Ermenek yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına durdurup çevredekilerin de yardımıyla söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Otomobil alev topuna dönerken o anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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