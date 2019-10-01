Son Dakika Haberleri: Konya otomobil, bisiklete çarptı 2 yaralı
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Konya otomobil, bisiklete çarptı 2 yaralı

1 saat önce

Konya'da otomobilin, kavşakta bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobilin, kavşakta bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Coşkun yönetimindeki 42 EFK 14 plakalı otomobil, Ümit Ataklı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada sürücüler Ataklı ve Coşkun yaralandı. Yaralılardan Ataklı, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Coşkun da Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ataklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Konya otomobil, bisiklete çarptı 2 yaralı

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:25 Kaynak: DHA
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