Konya otomobil çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya otomobil çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Konya otomobil çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, kaza yaptıkları aracın içerisine düşürdükleri cep telefonundan yakalandı.

Konya otomobil çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, kaza yaptıkları aracın içerisine düşürdükleri cep telefonundan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart Cuma gecesi Kızılcalar Mahallesi'nden 42 AIR 44 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.


Araç sahibinin ihbarı üzerine Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Seydişehir-Konya yolunda plakası bulunmayan bir araç kazalı ve terk edilmiş halde bulundu.


Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada araçta bir cep telefonu bulmaları üzerine telefonun sahibi M.F.G.'ye ulaştı.


Yapılan araştırma sonucunda aracı çaldıkları iddia edilen M.F.G. ve R.T. polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.T. ve M.F.G, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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