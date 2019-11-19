Konya otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ceza

Otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ceza

KONYA'da, otomobili ile tramvay yoluna giren sürücü H.S.'ye, 4 bin 144 TL para cezası kesildi.

Geçen cuma akşamı merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki tramvay hattında kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin, dörtlüleri yanık halde, uzun süre raylarda ilerlediği görüldü. Araç daha sonra yola çıkıp, trafiğe karıştı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gidiş yönündeki şehir kameralarını incelemeye aldı. Otomobilin plakası ile sürücüsü tespit edildi. Sürücü H.S.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 4 bin 144 TL para cezası uygulandı.