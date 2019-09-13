Son Dakika Haberleri: Konya otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı
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Konya otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil, kamyona çarptı 2 yaralıKonya'da otomobilin, kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı

Konya'da otomobilin, kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Karaömerler mevkiinde meydana geldi. Mehmet Fatih Ceylan yönetimindeki 42 ACY 125 plakalı otomobil, Yaşar Koç'un kullandığı 42 HA 381 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Fatih Ceylan ve Galip Ceylan yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ardından da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü Yaşar Koç da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

Konya otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı

Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:42 Kaynak: DHA
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