Konya otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Konya otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 2 yaralıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Seydişehir- Beyşehir karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Özgür Çiftçi (25) yönetimindeki 42 AEE 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Mehmet Karaboyun (30) yaşamını yitirdi, araçta sıkışan sürücü Özgür Çiftçi ile yanındaki Fatih Karaboyun (22) ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Konya'ya sevk edildi.

Konya otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:45 Kaynak: DHA
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