Konya Otomobil Şarampole Devrildi 1 Ölü, 4 Yaralı
13 dakika önce
Otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralıKonya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı Konya
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Karapınar- Ereğli
karayolunun 9'uncu kilometresindeki Kesmez mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Karapınar istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Murat Çakır idaresindeki 35 PY 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Süreyya Akgüç'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Berivan ile çocukları Ahmet ve Osman Çakır
kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar ambulanlarla Ereğli ve Karapınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Süreyya Akgüç'ün cenazesi ise olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:28 Kaynak: DHA
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